На западе Москвы в воскресенье перекроют движение

В воскресенье, 6 октября, на западе Москвы временно перекроют несколько улиц из-за проведения полумарафона «Моя столица». Ограничения будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

С 7:00 до 17:00 движение транспорта будет запрещено на участке улицы Косыгина — от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. А с 7:00 до 20:00 ограничат движение на Университетской площади, от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Также, до 20:00, будет невозможно проехать по парковке на Университетской площади, особенно в районе пересечения с улицей Косыгина.

Во время мероприятия на всех перекрытых участках будет запрещена парковка автомобилей. Эти меры временные и необходимы для безопасного проведения массового спортивного мероприятия.