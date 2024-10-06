Выгорела дотла: На МКАД загорелась фура

Ранее Life.ru рассказывал о кровавом ДТП в Санкт-Петербурге, в ходе которого по вине водителя пострадала беременная женщина. Виновник аварии не получил серьёзных травм. Он назвал себя ответственным за происшествие и разрыдался прямо на дороге, после чего ещё долго не мог прийти в себя.