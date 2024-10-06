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6 октября, 02:50

Выгорела дотла: На МКАД загорелась фура

На МКАД загорелась фура

На 13 километре МКАД загорелась фура. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Life.ru, транспортное средство выгорело дотла.

На 13 километре МКАД загорелась фура. Видео © Life.ru

Причины происшествия неизвестны. О пострадавших сведений также нет.

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Life.ru

Оксана Попова
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