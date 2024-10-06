Выгорела дотла: На МКАД загорелась фура
На МКАД загорелась фура
На 13 километре МКАД загорелась фура. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Life.ru, транспортное средство выгорело дотла.
На 13 километре МКАД загорелась фура. Видео © Life.ru
Причины происшествия неизвестны. О пострадавших сведений также нет.
Ранее Life.ru рассказывал о кровавом ДТП в Санкт-Петербурге, в ходе которого по вине водителя пострадала беременная женщина. Виновник аварии не получил серьёзных травм. Он назвал себя ответственным за происшествие и разрыдался прямо на дороге, после чего ещё долго не мог прийти в себя.
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