Эксперт рассказал, что навредит при трудоустройстве сильнее плохой рекомендации

При приёме на работу кредитная история может оказаться серьёзным препятствием для соискателя. Работодатели всё чаще запрашивают этот документ и наличие просрочек или долгов способно навредить больше, чем отрицательная рекомендация с прошлого места работы. Если финансовое состояние вызывает сомнения, это может стать решающим фактором при выборе кандидата. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев агентству «Прайм».

Как отметил эксперт, положительная кредитная история сигнализирует о надёжности и дисциплине будущего сотрудника. Работодатели рассматривают это как показатель способности к исполнению рабочих обязанностей. Напротив, просроченные кредиты, даже если они были впоследствии погашены, становятся «красным флажком» для большинства работодателей.

Он также подчеркнул, что особенно негативно воспринимаются неуплаченные алименты, задолженности по коммунальным услугам и другим обязательным платежам. Такие долги указывают на необязательность и неспособность контролировать свои финансовые обязательства, что может быть расценено как непорядочность. В итоге многие работодатели отдают предпочтение другим кандидатам.