Украинские спецслужбы проводят контрразведывательные мероприятия в Сумах
На территории города Сумы силовые структуры проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом докладывает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Задействованы сотрудники СБУ, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Национальной гвардии. Предпринимаются действия с целью предотвращения и ликвидации угроз разведывательно-подрывной деятельности.
Граждан предупреждают, что может быть ограничено движение на улицах города, организована проверка документов и осмотр машин. При возникновении подозрений будут проводиться дополнительные досмотры.
Недавно российские военные атаковали оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» позиции ВСУ в Сумской области. В ходе ударов были ликвидированы около 80 бойцов киевского режима и 12 единиц техники.
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