Украинские спецслужбы проводят контрразведывательные мероприятия в Сумах

На территории города Сумы силовые структуры проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом докладывает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задействованы сотрудники СБУ, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Национальной гвардии. Предпринимаются действия с целью предотвращения и ликвидации угроз разведывательно-подрывной деятельности.

Граждан предупреждают, что может быть ограничено движение на улицах города, организована проверка документов и осмотр машин. При возникновении подозрений будут проводиться дополнительные досмотры.