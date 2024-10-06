Экс-президент Индонезии горда, что получила «Звезду Дружбы» от Путина в 2021 году

Владимир Путин является сильным лидером, который твёрдо стоит на своих принципах. С таким мнением выступила экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри в беседе с РИА «Новости». Политик отметила, что знакома с Путиным «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

«Во время моего пребывания на посту президента в 2001—2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось... Я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнёрстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путём закупки самолётов «Сухой» и другой военной техники», — вспомнила Сукарнопутри.

Она охарактеризовала российского президента как «твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе». Политик добавила, что была очень горда «Звездой Дружбы», которой её наградил президент в 2021 году.