Экс-президент Индонезии горда, что получила «Звезду Дружбы» от Путина в 2021 году
Экс-президент Индонезии назвала Путина лидером, твёрдо стоящим на принципах
Мегавати Сукарнопутри и Владимир Путин, 2003 год. Обложка © ТАСС / Родионов Владимир
Владимир Путин является сильным лидером, который твёрдо стоит на своих принципах. С таким мнением выступила экс-глава Индонезии Мегавати Сукарнопутри в беседе с РИА «Новости». Политик отметила, что знакома с Путиным «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».
«Во время моего пребывания на посту президента в 2001—2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось... Я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнёрстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путём закупки самолётов «Сухой» и другой военной техники», — вспомнила Сукарнопутри.
Она охарактеризовала российского президента как «твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе». Политик добавила, что была очень горда «Звездой Дружбы», которой её наградил президент в 2021 году.
Недавно на выступлении в рамках ГА ООН глава МИД Индонезии Ретно Марсуди надела одну из брошей, которую ей ранее подарил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Впервые дипломат увидела украшение у официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и захотела такое же.