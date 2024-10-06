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6 октября, 07:02

В Барнауле сын-распиловщик изрезал ножницами мать за упрёки в пьянстве

В Барнауле сын-распиловщик изрезал ножницами свою мать за замечание, что он много пьёт. Пострадавшую госпитализировали.

Мужчина, изрезавший мать в Барнауле. Фото © SHOT

Мужчина, изрезавший мать в Барнауле. Фото © SHOT

По данным SHOT, 59-летняя женщина приехала навестить сына и своих внучек. Однако милая семейная встреча переросла в конфликт: мать стала упрекать сына в пьянстве, мужчина психанул, схватил на кухне ножницы и налетел на женщину. Он исколол шею матери, ударив как минимум 5 раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты.

Окровавленная женщина смогла выйти из дома на улицу и попросила прохожих вызвать полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранами шеи и затылка. Сына-изверга задержали, он во всём сознался. 37-летний Иван работает в мебельной компании распиловщиком. Возбуждено уголовное дело.

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Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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