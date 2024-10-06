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6 октября, 08:19

Квартиру Таратуты* с «Дождя»* в Москве могут арестовать за неуплату налогов

Mash: ФНС заблокировала счета ведущей «Дождя»* Таратуты*

Журналистка Юлия Таратута*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliataratuta

Журналистка Юлия Таратута*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliataratuta

Счета ведущей телеканала-иноагента «Дождь»* Юлии Таратуты* заблокировали. Её квартиру в Москве могут арестовать за неуплату налогов, передаёт Telegram-канал Mash.

Таратута* уехала вместе со своим гражданским мужем Михаилом Фишманом* заграницу после начала СВО. Сейчас они проживают в Нидерландах. К слову, к её избраннику у налоговой нет никаких претензий, а вот квартира журналистки площадью 34 квадратных метра на Пятницкой улице может быть арестована.

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Напомним, что Минюст России признал Таратуту* и её мужа иноагентами ещё в декабре 2022 года. Журналисты телеканала «Дождь»* до сих пор пополняют этот список. Не так давно в него попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Полина Никифорова
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