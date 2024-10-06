Квартиру Таратуты* с «Дождя»* в Москве могут арестовать за неуплату налогов

Таратута* уехала вместе со своим гражданским мужем Михаилом Фишманом* заграницу после начала СВО. Сейчас они проживают в Нидерландах. К слову, к её избраннику у налоговой нет никаких претензий, а вот квартира журналистки площадью 34 квадратных метра на Пятницкой улице может быть арестована.