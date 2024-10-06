Квартиру Таратуты* с «Дождя»* в Москве могут арестовать за неуплату налогов
Mash: ФНС заблокировала счета ведущей «Дождя»* Таратуты*
Журналистка Юлия Таратута*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliataratuta
Счета ведущей телеканала-иноагента «Дождь»* Юлии Таратуты* заблокировали. Её квартиру в Москве могут арестовать за неуплату налогов, передаёт Telegram-канал Mash.
Таратута* уехала вместе со своим гражданским мужем Михаилом Фишманом* заграницу после начала СВО. Сейчас они проживают в Нидерландах. К слову, к её избраннику у налоговой нет никаких претензий, а вот квартира журналистки площадью 34 квадратных метра на Пятницкой улице может быть арестована.
Напомним, что Минюст России признал Таратуту* и её мужа иноагентами ещё в декабре 2022 года. Журналисты телеканала «Дождь»* до сих пор пополняют этот список. Не так давно в него попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев*.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.