Ленинградский полк делает боеприпасы для дронов и готовит «птичек» к воздушным дуэлям

Специалисты подземной лаборатории Ленинградского полка подготавливают дроны к воздушным дуэлям. Об этом сообщил командир подразделения БПЛА с позывным «Пол».

«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов... Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но ещё и на других направлениях», — приводит РИА «Новости» слова военнослужащего с позывным «Копатыч».

«Пол» добавил, что подразделение беспилотников Ленинградского полка выполняет широкий спектр задач по огневому поражению, разведке местности, а также выявлению целей противника и ведению круглосуточной трансляции для командования. По словам военнослужащего, их разработки применяются на разных направлениях в зоне спецоперации.

Собеседники агентства дополнили, что могут в подземной лаборатории позволить себе «научную, изыскательную работу», так как у них есть 3D-принтер. В частности, там производят «ноги» для квадрокоптера, которыми он может потенциально сбивать беспилотники ВСУ в воздухе. Также военнослужащие уточнили, что в зоне СВО случаются воздушные бои и дуэли, поэтому в подразделениях уже существуют дроны-истребители.