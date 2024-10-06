Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 08:10

Ленинградский полк делает боеприпасы для дронов и готовит «птичек» к воздушным дуэлям

РИАН: Подземная лаборатория Ленинградского полка делает боеприпасы для БПЛА

Специалисты подземной лаборатории Ленинградского полка подготавливают дроны к воздушным дуэлям. Об этом сообщил командир подразделения БПЛА с позывным «Пол».

«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов... Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но ещё и на других направлениях», — приводит РИА «Новости» слова военнослужащего с позывным «Копатыч».

«Пол» добавил, что подразделение беспилотников Ленинградского полка выполняет широкий спектр задач по огневому поражению, разведке местности, а также выявлению целей противника и ведению круглосуточной трансляции для командования. По словам военнослужащего, их разработки применяются на разных направлениях в зоне спецоперации.

Собеседники агентства дополнили, что могут в подземной лаборатории позволить себе «научную, изыскательную работу», так как у них есть 3D-принтер. В частности, там производят «ноги» для квадрокоптера, которыми он может потенциально сбивать беспилотники ВСУ в воздухе. Также военнослужащие уточнили, что в зоне СВО случаются воздушные бои и дуэли, поэтому в подразделениях уже существуют дроны-истребители.

Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары
Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары

А ранее Life.ru писал, что российские умельцы в гаражах создали беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом (ИИ). Разработчики получили государственное финансирование и наладили серийный выпуск. Новое вооружение уже показало себя в зоне СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TonyTokyo

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров