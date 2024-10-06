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6 октября, 09:02

Число погибших от удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе выросло до 24

Сектор Газа. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Сектор Газа. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

В секторе Газа число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах увеличилось до 24, как минимум 93 человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, в мечети находились беженцы. Израиль нанёс «точечный удар» по членам радикальной группировки ХАМАС, которые, по данным ЦАХАЛ, укрывались внутри здания. Военные отмечали, что палестинские боевики использовали мечеть в качестве командного пункта. Кроме того, беженцы находились и в школе, по которой был произведён удар.

ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе

Ранее Life.ru писал, что ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа. Сообщалось о 21 погибшем.

Дарья Нарыкова
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