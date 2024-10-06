В Китае школьник два года жаловался на вонь, а причина скрывалась в его носу
OC: В Китае школьник два года жаловался на неприятный запах из-за шурупа в носу
В Китае школьник два года жаловался на неприятный запах, пока медики не нашли у него в носу застрявший шуруп. Об этом сообщает Oddity Central.
Шуруп, который застрял в носу у мальчика из Китая. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oddity Central
По информации портала, семилетний мальчик на протяжении двух лет жаловался на странный неприятный запах. Родители не придавали его словам серьёзного значения, думая, что это выдумка. Однако в последние недели ребёнок стал жаловаться чаще, поэтому семья обратилась за помощью врачей.
В статье указано, что медик нашёл у мальчика чёрное образование в ноздре, это подтвердила компьютерная томография. Извлечь чужеродный предмет оказалось непросто, так как он находился глубоко в носу и представлял опасность для здоровья. Однако ничего не делать было нельзя, иначе там могла образоваться инфекция.
«Сначала было невозможно понять, что это такое, из-за долгого нахождения предмета в носу», — пояснили врачи.
Медики провели операцию и достали шуруп. В результате школьник полностью восстановился и больше не ощущает неприятного запаха.
А ранее Life.ru рассказывал, что в США мужчина засунул деталь Lego в нос и забыл о ней на 26 лет. Долгие годы американец страдал от заложенности носа, списывая всё на аллергию. Медики посоветовали высморкаться в душе, там предмет и выпал из носа.
Shutterstock / FOTODOM / all_about_people