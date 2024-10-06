В Китае школьник два года жаловался на вонь, а причина скрывалась в его носу

В Китае школьник два года жаловался на неприятный запах, пока медики не нашли у него в носу застрявший шуруп. Об этом сообщает Oddity Central.

Шуруп, который застрял в носу у мальчика из Китая. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oddity Central

По информации портала, семилетний мальчик на протяжении двух лет жаловался на странный неприятный запах. Родители не придавали его словам серьёзного значения, думая, что это выдумка. Однако в последние недели ребёнок стал жаловаться чаще, поэтому семья обратилась за помощью врачей.

В статье указано, что медик нашёл у мальчика чёрное образование в ноздре, это подтвердила компьютерная томография. Извлечь чужеродный предмет оказалось непросто, так как он находился глубоко в носу и представлял опасность для здоровья. Однако ничего не делать было нельзя, иначе там могла образоваться инфекция.

«Сначала было невозможно понять, что это такое, из-за долгого нахождения предмета в носу», — пояснили врачи.

Медики провели операцию и достали шуруп. В результате школьник полностью восстановился и больше не ощущает неприятного запаха.