Войска киевского режима лишились до 460 бойцов за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ. Об этом доложила пресс-служба Министерства обороны России.

«Подразделения <...> нанесли поражение живой силе и технике <...> в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп», — сообщили там.

Помимо того, украинские войска лишились двух пикапов, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Украинские потери по всем фронтам составили до 1620 человек.