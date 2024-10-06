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6 октября, 09:50

ВСУ потеряли до 460 военнослужащих в зоне работы группировки «Центр» ВС РФ

Войска киевского режима лишились до 460 бойцов за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ. Об этом доложила пресс-служба Министерства обороны России.

«Подразделения <...> нанесли поражение живой силе и технике <...> в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп», — сообщили там.

Помимо того, украинские войска лишились двух пикапов, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Украинские потери по всем фронтам составили до 1620 человек.

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Недавно российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Помимо того, была атакована топливная база в Одессе и пункты управления БПЛА ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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