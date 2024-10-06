Средства ПВО РФ сбили несколько воздушных целей в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Оперативные службы работают на местах.