Средства ПВО РФ сбили несколько воздушных целей в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Оперативные службы работают на местах.
А ранее Life.ru писал, что в ночь на 6 октября средства ПВО РФ сбили четыре дрона ВСУ. Один из них был сбит в небе над Белгородской областью.
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