Жителей российского региона предупредили о возможном всплеске шизофрении

В Алтайском крае может произойти всплеск шизофрении из-за дефицита препарата «Сульпирид», который подавляет симптомы психических и тревожных расстройств. Усугубляет ситуацию приход осени, а именно сокращение продолжительности светового дня, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, всему виной медленнная логистка. Государственные аптеки не успели заказать достаточное количество препарата. При этом «Сульпирид» изготавливается в соседней Кемеровской области. Страдающим от шизофрении приходится искать лекарство в соседних регионах.

Людей с психическими расстройствами в крае много — 13,7 тысячи человек по статистике за 2023 год, что является антирекордом в РФ. Растут показатели и на Чукотке, Сахалине, в Еврейской АО и Курганской области. Из 100 человек в этих регионах 5-6 страдают психическими расстройствами.