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6 октября, 10:38

Жителей российского региона предупредили о возможном всплеске шизофрении

Mash: В Алтайском крае наблюдается дефицит препарата от шизофрении «Сульпирид»

В Алтайском крае может произойти всплеск шизофрении из-за дефицита препарата «Сульпирид», который подавляет симптомы психических и тревожных расстройств. Усугубляет ситуацию приход осени, а именно сокращение продолжительности светового дня, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, всему виной медленнная логистка. Государственные аптеки не успели заказать достаточное количество препарата. При этом «Сульпирид» изготавливается в соседней Кемеровской области. Страдающим от шизофрении приходится искать лекарство в соседних регионах.

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Людей с психическими расстройствами в крае много — 13,7 тысячи человек по статистике за 2023 год, что является антирекордом в РФ. Растут показатели и на Чукотке, Сахалине, в Еврейской АО и Курганской области. Из 100 человек в этих регионах 5-6 страдают психическими расстройствами.

Ранее учёным удалось выяснить, откуда берутся голоса в голове шизофреников. Причиной всему — сбои в работе двух типов цепочек нейронов. Галлюцинации у больных возникали, когда мысли и ожидания человека расходились с реальностью.

Обложка ©

Freepik

Полина Никифорова
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