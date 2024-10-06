Суд отправил в СИЗО замглавы комитета администрации Петербурга Шарипова

Замглавы комитета по инвестициям администрации Петербурга Максиму Шарипову, которого подозревают в получении взятки в крупном размере, избрали меру пресечения. Заседание проходило в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службе судов города.

По решению судьи, чиновник будет находиться под арестом до 3 декабря 2024 года. Подозреваемый вину отрицает и настаивает на том, что его подставили. Защита запрашивала для подсудимого меру пресечения в виде домашнего ареста.