Суд отправил в СИЗО замглавы комитета администрации Петербурга Шарипова
Максим Шарипов. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
Замглавы комитета по инвестициям администрации Петербурга Максиму Шарипову, которого подозревают в получении взятки в крупном размере, избрали меру пресечения. Заседание проходило в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службе судов города.
По решению судьи, чиновник будет находиться под арестом до 3 декабря 2024 года. Подозреваемый вину отрицает и настаивает на том, что его подставили. Защита запрашивала для подсудимого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, накануне чиновника Максима Шарипова задержали в одном из кафе Санкт-Петербурга. Его подозревают в получении крупной взятки. Как утверждается, задержанный был пойман с поличным во время передачи 1,5 миллиона рублей в качестве аванса. Следствие продвигает версию, что мужчина незаконно содействовал заключению договоров аренды земельных участков без проведения торгов. За это ему полагалось вознаграждение в размере 23,5 миллиона рублей.