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6 октября, 11:57

Слишком маленький фанат мог «заминировать» клуб и сорвать концерт Анны Ениной в Саратове

Подростки в Саратове устроили бунт перед клубом из-за срыва концерта Анны Ениной

Анна Енина. Обложка © Telegram / enina24

Анна Енина. Обложка © Telegram / enina24

Настоящий бунт устроили подростки в Саратове перед клубом «Чермета», которые пришли на концерт рэперши-феминистки Анны Ениной. Толпа начала скандировать «Пропустите!». Блогерша успела исполнить одну песню, прежде чем собравшихся попросили покинуть помещение в связи с сообщением о минировании.

Обстановка у входа в клуб в Саратове, где неожиданно прервался концерт рэперши Анны Ениной. Видео © Telegram / Mash

Как удалось узнать Mash, анонс шоу прошёл в августе. Иинистр культуры региона Наталия Щелканова вмешалась в данный вопрос и потребовала повысить возрастной ценз буквально за два дня до мероприятия. Организаторы согласились с условиями, однако шоу всё же было сорвано. Во время выступления поступило сообщение, что клуб заминирован. По некоторым данным, это дело рук поклонника, которого не пропустили в заведение как раз из-за возраста.

В Нижнем Тагиле отменили концерт Shaman
В Нижнем Тагиле отменили концерт Shaman

Ранее Life.ru сообщал, что запланированный концерт блогерши-феминистки и рэперши Анны Ениной грозятся отменить во Владивостоке. Руку к этому приложили неравнодушные местные жители, которые попросили прокуратуру проверить творчество кумира юного поколения.

Мария Любицкая
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