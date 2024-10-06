Слишком маленький фанат мог «заминировать» клуб и сорвать концерт Анны Ениной в Саратове
Подростки в Саратове устроили бунт перед клубом из-за срыва концерта Анны Ениной
Анна Енина. Обложка © Telegram / enina24
Настоящий бунт устроили подростки в Саратове перед клубом «Чермета», которые пришли на концерт рэперши-феминистки Анны Ениной. Толпа начала скандировать «Пропустите!». Блогерша успела исполнить одну песню, прежде чем собравшихся попросили покинуть помещение в связи с сообщением о минировании.
Обстановка у входа в клуб в Саратове, где неожиданно прервался концерт рэперши Анны Ениной. Видео © Telegram / Mash
Как удалось узнать Mash, анонс шоу прошёл в августе. Иинистр культуры региона Наталия Щелканова вмешалась в данный вопрос и потребовала повысить возрастной ценз буквально за два дня до мероприятия. Организаторы согласились с условиями, однако шоу всё же было сорвано. Во время выступления поступило сообщение, что клуб заминирован. По некоторым данным, это дело рук поклонника, которого не пропустили в заведение как раз из-за возраста.
Ранее Life.ru сообщал, что запланированный концерт блогерши-феминистки и рэперши Анны Ениной грозятся отменить во Владивостоке. Руку к этому приложили неравнодушные местные жители, которые попросили прокуратуру проверить творчество кумира юного поколения.