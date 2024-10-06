Слишком маленький фанат мог «заминировать» клуб и сорвать концерт Анны Ениной в Саратове

Настоящий бунт устроили подростки в Саратове перед клубом «Чермета», которые пришли на концерт рэперши-феминистки Анны Ениной. Толпа начала скандировать «Пропустите!». Блогерша успела исполнить одну песню, прежде чем собравшихся попросили покинуть помещение в связи с сообщением о минировании.

Как удалось узнать Mash, анонс шоу прошёл в августе. Иинистр культуры региона Наталия Щелканова вмешалась в данный вопрос и потребовала повысить возрастной ценз буквально за два дня до мероприятия. Организаторы согласились с условиями, однако шоу всё же было сорвано. Во время выступления поступило сообщение, что клуб заминирован. По некоторым данным, это дело рук поклонника, которого не пропустили в заведение как раз из-за возраста.