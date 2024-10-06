Может изменить ход выборов: В США анонсировали сенсационную документалку о создателе биткоина

Новый документальный фильм от HBO о биткоине прольёт свет на личность создателя биткоина. Сейчас доподлинно неизвестно кто именно создал биткоин. Человек или группа людей скрываются под псевдонимом Сатоси Накамото, передаёт Politico.

Режиссёром документалки стал Каллен Хобак, премьера фильма назначена на 8 октября. Никакие подробности картины, даже её название, создатели фильма не раскрывают. Однако они уверены, что фильм сможет даже повлиять на итоги выборов в США, так как экс-президент Дональд Трамп имеет поддержку биткоин-энтузиастов.

В начале августа было зафиксировано самое большое падение курса биткоина с 2021 года. За двое суток цена на биткоин снизилась почти на 20%, что привело к потере более 400 миллиардов от общей капитализации рынка.