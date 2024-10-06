Неизвестный зарезал мужчину в Новой Москве, возбуждено уголовное дело

В Новой Москве обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранами. Об этом инциденте докладывает пресс-служба Прокуратуры столицы. На фото — место жуткой расправы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Недавно в Ленобласти женщина зарезала любимого и месяц сожительствовала с его трупом. Она подалась в бега только, когда тело стало разлагаться. Погибший не знал, что дамочка была судима и наблюдалась у психиатра.