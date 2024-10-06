Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 13:41

Неизвестный зарезал мужчину в Новой Москве, возбуждено уголовное дело

В Новой Москве обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранами

В Новой Москве нашли труп. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Новой Москве нашли труп. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Новой Москве обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранами. Об этом инциденте докладывает пресс-служба Прокуратуры столицы. На фото — место жуткой расправы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как мухи помогают определить время смерти человека: Инсайды патологоанатома
Как мухи помогают определить время смерти человека: Инсайды патологоанатома

Недавно в Ленобласти женщина зарезала любимого и месяц сожительствовала с его трупом. Она подалась в бега только, когда тело стало разлагаться. Погибший не знал, что дамочка была судима и наблюдалась у психиатра.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров