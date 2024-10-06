Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 14:06

Два теракта одновременно: Раскрыты новые подробности о нападении на юге Израиля

Ynet: В израильском Беэр-Шеве могли произойти одновременно два теракта

Обстановка на месте вокзала в городе Беэр-Шева, где террорист расстрелял людей. Обложка © X / STKKQ90

Обстановка на месте вокзала в городе Беэр-Шева, где террорист расстрелял людей. Обложка © X / STKKQ90

В городе Беэр-Шева на юге Израиля могли произойти одновременно два теракта. Как сообщает издание Ynet, предварительно, первая атака была возле центрального вокзала, а вторая — на соседней улице.

«Гендиректор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин заявил, что есть подозрение на ещё одну сцену нападения на центральный вокзал Беэр-Шевы. По его словам, «инцидент находится в стадии разработки», — говорится в публикации.

Предполагается, что один из нападавших, которого удалось ликвидировать, был вооружён огнестрельным оружием, второй — ножом.

Установлена личность террориста, расстрелявшего людей на юге Израиля
Установлена личность террориста, расстрелявшего людей на юге Израиля

Как ранее сообщалось, террорист открыл стрельбу на центральном вокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля. По предварительным данным, пострадало не менее десяти человек, ещё один погиб — это 20-летняя девушка. Она состояла на службе в пограничной страже Израиля. Нападавший был ликвидирован.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров