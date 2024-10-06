Два теракта одновременно: Раскрыты новые подробности о нападении на юге Израиля

В городе Беэр-Шева на юге Израиля могли произойти одновременно два теракта. Как сообщает издание Ynet, предварительно, первая атака была возле центрального вокзала, а вторая — на соседней улице.

«Гендиректор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин заявил, что есть подозрение на ещё одну сцену нападения на центральный вокзал Беэр-Шевы. По его словам, «инцидент находится в стадии разработки», — говорится в публикации.

Предполагается, что один из нападавших, которого удалось ликвидировать, был вооружён огнестрельным оружием, второй — ножом.