Два теракта одновременно: Раскрыты новые подробности о нападении на юге Израиля
Ynet: В израильском Беэр-Шеве могли произойти одновременно два теракта
Обстановка на месте вокзала в городе Беэр-Шева, где террорист расстрелял людей. Обложка © X / STKKQ90
В городе Беэр-Шева на юге Израиля могли произойти одновременно два теракта. Как сообщает издание Ynet, предварительно, первая атака была возле центрального вокзала, а вторая — на соседней улице.
«Гендиректор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин заявил, что есть подозрение на ещё одну сцену нападения на центральный вокзал Беэр-Шевы. По его словам, «инцидент находится в стадии разработки», — говорится в публикации.
Предполагается, что один из нападавших, которого удалось ликвидировать, был вооружён огнестрельным оружием, второй — ножом.
Как ранее сообщалось, террорист открыл стрельбу на центральном вокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля. По предварительным данным, пострадало не менее десяти человек, ещё один погиб — это 20-летняя девушка. Она состояла на службе в пограничной страже Израиля. Нападавший был ликвидирован.