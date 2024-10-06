«Заскочил с матерками»: Российский боец с ножом пленил группу солдат ВСУ

Солдат российской армии с позывным Слива ворвался в украинский блиндаж с ножом и захватил в плен пять бойцов киевского режима. Это был первый настоящий бой военнослужащего, сообщает телеграм-канал «Чёрные гусары».

«Взрыв! И я остался без оружия, так что пришлось действовать по ситуации. Перед нами был блиндаж. Парни кинули туда гранаты, <...> с одним штык-ножом заскочил в блиндаж. Забежал, думал — там четыре человека, а там оказалось пять. Заскочил я с ором, с криками, с матерками, как по-русски полагается, начал у них забирать оружие», — рассказывает Слива.

Для Сливы, как и для его сослуживцев, это был первый бой, но они все отработали задачу достойно, как смогли. Дома героя ждут жена и шестеро детей — пять мальчиков и девочка.