Учёные нашли связь между плохим сном и посудой

На сон человека влияют много факторов — уровень стресса, питание, температура в комнате и другое. Учёные нашли ещё одну причину, которая оказывает негативное влияние на сон, особенно молодых людей — накопление пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), передаёт Enviromental Advances.

ПФАС — частый компонент антипригарных покрытий, водонепроницаемых костюмов, упаковок для еды и многого другого. Наличие этого компонента в организме у людей от 19 до 24 лет способно уменьшить продолжительность сна на 1 час 20 минут или ухудшить его качество. Также ПФАС часто обвиняют в развитии онкологии и нарушениях в репродуктивной и иммунной системах.

«Возрастная группа, на которой было сосредоточено наше исследование, молодые люди (в возрасте от 19 до 24 лет), предлагает уникальную возможность для вмешательств, включая устранение воздействия ПФАС для предотвращения долгосрочных последствий для здоровья, вызванных нарушением сна из-за воздействия ПФАС», — указано в тексте исследования.