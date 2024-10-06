Всплеска шизофрении не будет: Психиатр успокоил жителей Алтая на фоне дефицита «Сульпирида»

Дефицит лекарства от невротических расстройств «Сульпирид» в Алтайском крае не приведёт к всплеску шизофрении, заявил психиатр-нарколог Алексей Магалиф. По его словам, на рынке хватает альтернативных препаратов.

«Современных лекарств достаточно много, чтобы заменить хотя бы один, который исчез из аптечной сети. Никакой катастрофы я не вижу. Через какое-то время поставки возобновятся», — отметил собеседник 360.ru.

Эксперт подчеркнул, что дефицит «Сульпирида» мог возникнуть из-за перерегистрации препарата, однако он не является основным при лечении шизофрении. По его словам, реакция организма не последует, даже если неделю не принимать данное средство.