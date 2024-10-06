Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 15:17

Всплеска шизофрении не будет: Психиатр успокоил жителей Алтая на фоне дефицита «Сульпирида»

Психиатр Магалиф: На рынке хватает замен «Сульпириду», пропавшему из аптек Алтая

Дефицит лекарства от невротических расстройств «Сульпирид» в Алтайском крае не приведёт к всплеску шизофрении, заявил психиатр-нарколог Алексей Магалиф. По его словам, на рынке хватает альтернативных препаратов.

«Современных лекарств достаточно много, чтобы заменить хотя бы один, который исчез из аптечной сети. Никакой катастрофы я не вижу. Через какое-то время поставки возобновятся», — отметил собеседник 360.ru.

Эксперт подчеркнул, что дефицит «Сульпирида» мог возникнуть из-за перерегистрации препарата, однако он не является основным при лечении шизофрении. По его словам, реакция организма не последует, даже если неделю не принимать данное средство.

Учёные выяснили, откуда берутся голоса в голове у шизофреников
Учёные выяснили, откуда берутся голоса в голове у шизофреников

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наблюдается дефицит препарата «Сульпирид». По данным Mash, нехватка в аптеках возникла из-за логистических проблем, хотя лекарство производится в соседнем регионе.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров