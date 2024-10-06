«Если всё пойдёт по плану»: В АвтоВАЗе анонсировали выход минивэна

АвтоВАЗ может представить минивэн уже в 2025 году. Планы компании раскрыл её вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. По его словам, китайские аналоги уже доступны на рынке, однако стоят они дорого.

«У нас есть идеи, есть разработки. Если всё пойдёт по плану, то уже в следующем году мы её можем визуализировать в концепте. Этот автомобиль дополнит Largus. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт», — отметил собеседник RG.ru.

Топ-менеджер подчеркнул, что АвтоВАЗ заинтересован в выпуске пикапа. По его словам, недавно этот сегмент рынка в плане цены «улетел в космос».