Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 15:07

Переданная Киеву из Израиля система оповещения об ударах так и не заработала

Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах пока так и не заработала. При этом Тель-Авив выполнил договорённости со своей стороны. Об этом в интервью украинскому СМИ сообщил израильский посол Михаэль Бродский.

На вопрос журналиста о том, почему переданная система оповещения (Red Color — система предупреждения о запуске ракет, использовавшаяся в 2000-х годах в районах, граничащих с сектором Газа) до сих пор не введена в работу, дипломат заявил, что решение данного вопроса не входит в полномочия Израиля. Уточнять эту информацию он посоветовал у соответствующих украинских структур.

Также Бродский подтвердил решение Израиля о снятии с вооружения системы Patriot, которая поставлялась США в начале 1990-х годов. Однако на данный момент точно не известно, может ли Украина рассчитывать на получение этого вооружения.

«Как бы там ни было, решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу примут совместно Израиль и США, поскольку эти ракеты поставили Соединённые Штаты», — добавил посол.

«Всё катится к большой войне»: США бросят Украину ради Израиля, считает Пучков
«Всё катится к большой войне»: США бросят Украину ради Израиля, считает Пучков

Ранее на Украине назвали российскую систему ПВО одной из лучших в мире. Противовоздушная оборона РФ создаёт серьёзные трудности для F-16 на фронте, отметил экс-офицер СБУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4H4 PH

Мария Любицкая
  • Новости
  • Израиль
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров