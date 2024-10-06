Переданная Киеву из Израиля система оповещения об ударах так и не заработала
Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах пока так и не заработала. При этом Тель-Авив выполнил договорённости со своей стороны. Об этом в интервью украинскому СМИ сообщил израильский посол Михаэль Бродский.
На вопрос журналиста о том, почему переданная система оповещения (Red Color — система предупреждения о запуске ракет, использовавшаяся в 2000-х годах в районах, граничащих с сектором Газа) до сих пор не введена в работу, дипломат заявил, что решение данного вопроса не входит в полномочия Израиля. Уточнять эту информацию он посоветовал у соответствующих украинских структур.
Также Бродский подтвердил решение Израиля о снятии с вооружения системы Patriot, которая поставлялась США в начале 1990-х годов. Однако на данный момент точно не известно, может ли Украина рассчитывать на получение этого вооружения.
«Как бы там ни было, решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу примут совместно Израиль и США, поскольку эти ракеты поставили Соединённые Штаты», — добавил посол.
Ранее на Украине назвали российскую систему ПВО одной из лучших в мире. Противовоздушная оборона РФ создаёт серьёзные трудности для F-16 на фронте, отметил экс-офицер СБУ.
Shutterstock / FOTODOM / 4H4 PH