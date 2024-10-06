Самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо скончался в 28 лет

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо умер в 28 лет, передаёт Reuters. О наличии у Бассо редкого генетического заболевания родители узнали, когда мальчику было два года.

Врачи долго не могли поставить диагноз, хотя видели, что с ребёнком что-то не так. Долгое время новорождённый подвергался различным клиническим вмешательствам. Свою популярность Бассо получил благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми». Его родители основали Итальянскую ассоциацию по борьбе с заболеванием, которое также известно под названиями синдром Хатчинсона-Гилфорда или как прогерия.