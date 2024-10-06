Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 15:25

Самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо скончался в 28 лет

Сэмми Бассо. Обложка © ТАСС / LPS via ZUMA Press Wire

Сэмми Бассо. Обложка © ТАСС / LPS via ZUMA Press Wire

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо умер в 28 лет, передаёт Reuters. О наличии у Бассо редкого генетического заболевания родители узнали, когда мальчику было два года.

Врачи долго не могли поставить диагноз, хотя видели, что с ребёнком что-то не так. Долгое время новорождённый подвергался различным клиническим вмешательствам. Свою популярность Бассо получил благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми». Его родители основали Итальянскую ассоциацию по борьбе с заболеванием, которое также известно под названиями синдром Хатчинсона-Гилфорда или как прогерия.

Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла
Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла

Среди редких генетических заболеваний есть также «синдром бабочки», при котором ребёнок рождается без кожи. Ранее такая девочка появилась на свет в Ростове-на-Дону. Медикам удалось спасти ребёнка.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров