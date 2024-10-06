Telegram разрешил пользователям подавать жалобу на посты, которые «не нравятся»

В мессенджере Telegram после обновления стали доступны новые функции. Теперь пользователи смогут подавать жалобу на пост в публичных каналах. В списке причин появились следующие пункты:

«Не нравится»;

«Жестокое обращение с детьми»;

«Незаконные товары»;

«Не нарушает закон, но надо удалить»;

«Терроризм»;

«Мошенничество».

Прежде пожаловаться на контент можно было по семи причинам: «спам», «насилие», «порнография» и «детская порнография», «авторские права», «личные данные» и пункт «другое».

Уточняется, что подача жалобы не приведёт к блокировке контента автоматически. Сначала обращение рассматривают модераторы, а уже после — решают об удалении или сохранении поста.