Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 16:21

Telegram разрешил пользователям подавать жалобу на посты, которые «не нравятся»

В мессенджере Telegram после обновления стали доступны новые функции. Теперь пользователи смогут подавать жалобу на пост в публичных каналах. В списке причин появились следующие пункты:

  • «Не нравится»;
  • «Жестокое обращение с детьми»;
  • «Незаконные товары»;
  • «Не нарушает закон, но надо удалить»;
  • «Терроризм»;
  • «Мошенничество».

Прежде пожаловаться на контент можно было по семи причинам: «спам», «насилие», «порнография» и «детская порнография», «авторские права», «личные данные» и пункт «другое».

Уточняется, что подача жалобы не приведёт к блокировке контента автоматически. Сначала обращение рассматривают модераторы, а уже после — решают об удалении или сохранении поста.

В Telegram появились подарки
В Telegram появились подарки

А ранее Life.ru писал, что для россиян стал доступен Telegram-бот, куда можно жаловаться на небезопасный или незаконный контент. Уточняется, что сервис работает на английском языке, однако жалобы принимаются и на русском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lesyeuxde.er

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров