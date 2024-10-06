Telegram разрешил пользователям подавать жалобу на посты, которые «не нравятся»
В мессенджере Telegram после обновления стали доступны новые функции. Теперь пользователи смогут подавать жалобу на пост в публичных каналах. В списке причин появились следующие пункты:
- «Не нравится»;
- «Жестокое обращение с детьми»;
- «Незаконные товары»;
- «Не нарушает закон, но надо удалить»;
- «Терроризм»;
- «Мошенничество».
Прежде пожаловаться на контент можно было по семи причинам: «спам», «насилие», «порнография» и «детская порнография», «авторские права», «личные данные» и пункт «другое».
Уточняется, что подача жалобы не приведёт к блокировке контента автоматически. Сначала обращение рассматривают модераторы, а уже после — решают об удалении или сохранении поста.
А ранее Life.ru писал, что для россиян стал доступен Telegram-бот, куда можно жаловаться на небезопасный или незаконный контент. Уточняется, что сервис работает на английском языке, однако жалобы принимаются и на русском.
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