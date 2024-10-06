В Telegram появились подарки
Дуров: Пользователи Telegram могут отправлять друг другу подарки с анимацией
Пользователи Telegram теперь могут обмениваться анимированными изображениями с добавленным текстовым сообщением. Эти подарки можно добавить в профиль получателя либо обменять на «звёзды», которые представляют собой внутреннюю валюту платформы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в будущем подарки можно будет конвертировать в NFT, что добавит им дополнительную ценность. Отправка подтверждений через мессенджер теперь также возможна для компаний, приложений и сайтов, при этом услуга стоит $0,01 за пользователя и осуществляется через платформу Fragment.
Среди других нововведений Telegram – переработанный интерфейс видеочатов на iOS и поддержка трансляций через RTMP в приложении для Android. Также появилась возможность жаловаться на контент по новым категориям, таким как «нелегальные товары», «мошенничество» и «авторские права».
Владелец Telegram отметил, что эти обновления делают мессенджер ещё более удобным для пользователей и компаний, стремящихся улучшить взаимодействие со своей аудиторией.
Telegram не так давно представил значительные обновления, включая новую функцию жалоб на контент через специального бота. Эта система теперь позволяет пользователям сообщать о нарушениях, таких как незаконные товары и мошенничество. Кроме того, недавно Telegram запустил конкурс для IOS-разработчиков, цель которого — создать медиаплеер, аналогичный Youtube.
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