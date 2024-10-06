В Telegram появились подарки

Пользователи Telegram теперь могут обмениваться анимированными изображениями с добавленным текстовым сообщением. Эти подарки можно добавить в профиль получателя либо обменять на «звёзды», которые представляют собой внутреннюю валюту платформы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в будущем подарки можно будет конвертировать в NFT, что добавит им дополнительную ценность. Отправка подтверждений через мессенджер теперь также возможна для компаний, приложений и сайтов, при этом услуга стоит $0,01 за пользователя и осуществляется через платформу Fragment.

Среди других нововведений Telegram – переработанный интерфейс видеочатов на iOS и поддержка трансляций через RTMP в приложении для Android. Также появилась возможность жаловаться на контент по новым категориям, таким как «нелегальные товары», «мошенничество» и «авторские права».