Telegram решил создать аналог YouTube
В Telegram появится аналог YouTube, объявлен конкурс для iOS-разработчиков
Telegram планирует внедрить аналог YouTube прямо в своём мессенджере, для этого компания объявила конкурс среди разработчиков на платформе iOS. Конкурс, который продлится до 25 октября, направлен на создание медиаплеера для видео и аудио с поддержкой потоковой передачи HLS. Ожидается, что эта функция позволит пользователям наслаждаться видео-контентом без проблем с производительностью и качеством воспроизведения. Об этом сообщается в телеграм-канале Telegram Contests.
Целью разработчиков станет замена текущего медиаплеера AVPlayer на более современное решение, которое сможет автоматически адаптироваться к условиям сети, переключаясь между доступными видеопотоками. Важно, что финальная версия медиаплеера не должна создавать сбоев в работе приложения, а также запрещено использование веб-интерфейса для воспроизведения контента.
По итогам конкурса, которые станут известны в ноябре, разработчики смогут побороться за призовой фонд в 50 тысяч долларов.
Аналогичные видеохостинги активно развиваются и в других странах. Например, в Белоруссии 12 сентября был запущен проект videobel.by — местный аналог YouTube. Кроме того, российская версия YouTube — Платформа предоставила пользователям возможность загружать и просматривать контент. Развитие подобных проектов связано с усилением тенденции к созданию независимых медиа-платформ на фоне ограничений на зарубежные сервисы, включая блокировку каналов российских артистов на YouTube.
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