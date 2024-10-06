Telegram решил создать аналог YouTube

Telegram планирует внедрить аналог YouTube прямо в своём мессенджере, для этого компания объявила конкурс среди разработчиков на платформе iOS. Конкурс, который продлится до 25 октября, направлен на создание медиаплеера для видео и аудио с поддержкой потоковой передачи HLS. Ожидается, что эта функция позволит пользователям наслаждаться видео-контентом без проблем с производительностью и качеством воспроизведения. Об этом сообщается в телеграм-канале Telegram Contests.