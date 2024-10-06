Расстыковка Crew Dragon с МКС вновь перенесена из-за погодных условий
«Роскосмос»: Расстыковку Crew Dragon с МКС перенесли на 10 октября из-за погоды
Расстыковку корабля Crew Dragon с Международной космической станцией решили перенести на 10 октября из-за погодных условий. Это изменение коснулось миссии Crew-8, на борту которой находится российский космонавт Александр Гребенкин. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём телеграм-канале.
Первоначально расстыковка была запланирована на более раннюю дату, однако на основе прогноза НАСА было принято решение отложить её, чтобы обеспечить безопасность экипажа. Теперь планируется, что Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным и остальными членами миссии покинет станцию на несколько дней позже.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным должен был вернуться на Землю 8 октября. Расстыковка корабля от узлового модуля МКС была изначально запланирована на 7 октября.
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