Расстыковка Crew Dragon с МКС вновь перенесена из-за погодных условий

Расстыковку корабля Crew Dragon с Международной космической станцией решили перенести на 10 октября из-за погодных условий. Это изменение коснулось миссии Crew-8, на борту которой находится российский космонавт Александр Гребенкин. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём телеграм-канале.

Первоначально расстыковка была запланирована на более раннюю дату, однако на основе прогноза НАСА было принято решение отложить её, чтобы обеспечить безопасность экипажа. Теперь планируется, что Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным и остальными членами миссии покинет станцию на несколько дней позже.