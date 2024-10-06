Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам
Бывший шеф кремлёвского протокола: Акчурин прекрасно справился с операцией Ельцину
Выдающийся кардиохирург Ренат Акчурин, известный своей преданностью профессии, блестяще справился с операцией на сердце Бориса Ельцина без участия иностранных специалистов. Об этом рассказал в беседе с ТАСС экс-шеф протокола Кремля Владимир Шевченко.
Шевченко подчеркнул, что Ренат Акчурин был не только выдающимся врачом, но и человеком с большим сердцем, всегда отзывчивым и внимательным к своим пациентам. В 1984 году Акчурин проходил стажировку в США у кардиохирурга Майкла Дейбеки, который позже приехал в Москву как консультант при подготовке к операции на сердце Бориса Ельцина. Однако, по словам Шевченко, Акчурин взял на себя всю ответственность за операцию и справился с ней блестяще.
Операция аортокоронарного шунтирования длилась около семи часов, в ходе которой сердце президента России было остановлено на 68 минут и питалось от искусственного источника. После успешной операции он продолжал поддерживать контакт с Ельциным и оказывал ему медицинскую помощь при необходимости.
«Я старался забыть, что это президент. Я считал его своим больным», — вспоминал об этом Акчурин.
Владимир Шевченко также отметил, что доктор никогда не делился именами других высокопоставленных пациентов, считая это этически неправильным. Он только упомянул, что сам обращался к врачу за консультацией.
«Акчурин был из тех людей, которые умеют жить, дружить, работать. Он отдавал пациентам все силы и заботу», — добавил Шевченко.
Известный кардиохирург Ренат Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет. Хирург стал известен тем, что в 1996 году провёл сложную операцию на сердце президенту Борису Ельцину. После вмешательства медика политик смог выдвинуться на второй срок.
Wikipedia / The Russian Presidential Press and Information Office