Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам

Выдающийся кардиохирург Ренат Акчурин, известный своей преданностью профессии, блестяще справился с операцией на сердце Бориса Ельцина без участия иностранных специалистов. Об этом рассказал в беседе с ТАСС экс-шеф протокола Кремля Владимир Шевченко.

Шевченко подчеркнул, что Ренат Акчурин был не только выдающимся врачом, но и человеком с большим сердцем, всегда отзывчивым и внимательным к своим пациентам. В 1984 году Акчурин проходил стажировку в США у кардиохирурга Майкла Дейбеки, который позже приехал в Москву как консультант при подготовке к операции на сердце Бориса Ельцина. Однако, по словам Шевченко, Акчурин взял на себя всю ответственность за операцию и справился с ней блестяще.

Операция аортокоронарного шунтирования длилась около семи часов, в ходе которой сердце президента России было остановлено на 68 минут и питалось от искусственного источника. После успешной операции он продолжал поддерживать контакт с Ельциным и оказывал ему медицинскую помощь при необходимости.

«Я старался забыть, что это президент. Я считал его своим больным», — вспоминал об этом Акчурин.

Владимир Шевченко также отметил, что доктор никогда не делился именами других высокопоставленных пациентов, считая это этически неправильным. Он только упомянул, что сам обращался к врачу за консультацией.

«Акчурин был из тех людей, которые умеют жить, дружить, работать. Он отдавал пациентам все силы и заботу», — добавил Шевченко.