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6 октября, 20:34

У 88-летнего короля Саудовской Аравии вновь выявлено воспаление лёгких

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Zuma

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Zuma

В Саудовской Аравии король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинские обследования, причиной которого стало обострение лёгочной инфекции. Сообщение об этом распространила канцелярия монарха вечером 6 октября.

Согласно официальному заявлению, обследование короля было назначено врачами королевской клиники, которые рекомендовали данную меру в связи с выявленной инфекцией.

«Хранитель двух святынь король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вечером 6 октября 2024 года по рекомендации [врачей] королевской клиники проходит медицинские обследования из-за лёгочной инфекции», — говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

Впервые в этом году король монарх проходил обследование 24 апреля, когда он был госпитализирован для плановой проверки здоровья. Тогда его состояние не вызывало опасений, и монарх был выписан в тот же день. Однако в мае было объявлено о воспалении лёгких, и королю назначили курс антибиотиков, который он проходил в специализированной клинике при дворце Ас-Салям в Джидде.

После кончины британской королевы Елизаветы II в 2022 году, Сальман стал старейшим действующим монархом в мире. В декабре ему исполнится 89 лет.

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд уже сталкивался с проблемами со здоровьем в мае, когда у него также было диагностировано воспаление лёгких. Тогда монарх проходил курс лечения антибиотиками в специализированной клинике дворца Ас-Салам в Джидде. Несмотря на сложившуюся ситуацию, королевская канцелярия заверила, что его здоровье находится под контролем врачей.

Кирилл Сосновских
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