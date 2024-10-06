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6 октября, 20:11

Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Минобороны: Силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской и Белгородской областями

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.

При атаках БПЛА в Белгородской области ранены семь мирных жителей
При атаках БПЛА в Белгородской области ранены семь мирных жителей

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селу Песчанка Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, однако произошло возгорание на территории одного из производственных предприятий. Кроме того, повреждения получило соседнее здание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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