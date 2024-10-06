Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.