Тюменец перерезал горло собственной матери, которая ругала его за пьянки

Пьяный мужчина жестоко расправился с матерью в Тюмени, не выдержав её упрёков по поводу алкоголизма. На фоне затянувшихся распрей, вызванных его злоупотреблением спиртным, он принял решение, которое привело к трагедии. Информация судебного дела есть в распоряжении у URA.ru.

Сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и, взяв нож, направился в комнату, где спала его мать. Разбудив её, он нанёс смертельный удар по горлу, затем ранил в грудь и спину. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

После убийства мужчина пришёл к своему среднему брату и заявил, что их мать убили, но сам он якобы не знает, кто это сделал. О случившемся узнал их старший брат, который первым обнаружил тело. Вскоре преступник признался в содеянном.

Суд учёл, что у осуждённого есть малолетний ребёнок, однако состояние алкогольного опьянения стало отягчающим фактором. В результате мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.