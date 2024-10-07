Названы доступные продукты, которые зарядят мозг на максимум Невролог Валуйская: Потребление шоколада стимулирует мозговую деятельность 7 октября, 03:30 Сбалансированное питание играет ключевую роль в функционировании организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Сбалансированное питание играет ключевую роль в функционировании организма, а некоторые продукты способны улучшить и мозговую деятельность. Как рассказала Life.ru врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Юлия Валуйская, вместе с этим важно учитывать индивидуальные особенности, такие как непереносимость определённых продуктов.

Среди полезных для мозга продуктов она выделила грецкие орехи, которые, по своей форме, напоминают мозг. Они укрепляют клеточные мембраны и способствуют улучшению настроения и когнитивной функции благодаря высокому энергетическому содержанию.

Брокколи, несмотря на свою репутацию не самого вкусного продукта, является источником антиоксидантов, предотвращающих разрушение клеток. Валуйская призывает не бояться экспериментировать с рецептами, чтобы сделать брокколи более аппетитным.

Красная рыба, содержащая омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, также входит в список продуктов для улучшения работы мозга. Эти кислоты способствуют более эффективной работе мозга и помогают поддерживать память и внимание, особенно в зрелом возрасте.

Положительное влияние на работу мозга оказывает и шоколад. Благодаря микроэлементам, которыми богат этот продукт, улучшается память, повышается внимание, стимулируется мозговая деятельность. В особенности полезен горький шоколад. Юлия Валуйская Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника»

Также Валуйская отметила полезность черники, которая не только поддерживает когнитивные функции, но и улучшает зрение. Однако если вдруг определится непереносимость на какой-то из продуктов, лучше исключить его из рациона. Лабораторное исследование для этих целей называется «Иммуноферментный анализ крови на переносимость 147 видов пищевых продуктов (ИФА, ELISA IgG)». Этот анализ отлично впишется в чекап организма и поможет составить правильное индивидуальное питание, заключила собеседница Life.ru.

Ранее врач раскрыла, как «услышать» тело и психику через позу сна. По её словам, сон на животе хотя и может быть комфортным, создаёт дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать нарушения осанки и болевой синдром. С другой стороны, сон на левом боку способствует улучшению работы пищеварительной системы и помогает при изжоге. Спящий на правом боку, напротив, может столкнуться с повышенным риском рефлюкса.

Авторы Андрей Горяничев