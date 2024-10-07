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7 октября, 01:50

В Турции 24-летнюю судью и 61-летнего инспектора ФИФА отстранили за секс-видео

Женщина-арбитр Элиф Караарслан и инспектор ФИФА Орхан Эрдемир временно лишились лицензий из-за скандального видео. Турецкая федерация футбола (TFF) приняла решение об отстранении участников секс-скандала, что стало темой широкой огласки в спортивных кругах страны. Об этом сообщается на официальном сайте TFF.

Организация подтвердила, что 61-летний Эрдемир, исполнявший обязанности инспектора матчей Суперлиги, получил 45-дневную дисквалификацию, в то время как 24-летняя судья Караарслан отстранена на 90 дней. Решение стало следствием публикации видео интимного характера с их участием, что нанесло удар по репутации обоих арбитров.

Попытки опротестовать решение арбитражного совета завершились неудачей для обоих фигурантов. В своих заявлениях они надеялись на пересмотр дисциплинарных мер, однако их апелляции были отклонены.

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Как ранее сообщал Life.ru, инциденты с участием турецких футбольных арбитров и игроков не редкость. Так, в марте фанаты «Трабзонспора» устроили массовую драку с футболистами «Фенербахче» после напряжённого матча, в ходе которого болельщики атаковали игроков на поле, не довольствуясь результатом встречи. Противостояние едва удалось утихомирить, и игроки спасались в раздевалке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk

Кирилл Сосновских
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