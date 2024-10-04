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4 октября, 19:41

«Спина к спине»: Дзюба рассказал о предложении Сиффреди сняться в итальянском порно

Дзюба рассказал о предложении Сиффреди сняться в итальянском порно после скандала

Футболист Артём Дзюба и итальянский порноактёр Рокко Сиффреди. Обложка © Коллаж Life.ru / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyba / kinopoisk

Футболист Артём Дзюба и итальянский порноактёр Рокко Сиффреди. Обложка © Коллаж Life.ru / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyba / kinopoisk

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», которое доступно во «Вконтакте». В разговоре с ведущими Дмитрием Журавлёвым и Олесей Иванченко футболист рассказал о предложении итальянского порноактёра Рокко Сиффреди сняться во порно после скандала со сливом интимного видео в 2020 году.

По словам Дзюбы, актёр на полном серьёзе приглашал его стать героем нового порно-фильма. Съёмки должны были происходить в Америке.

«Знаменитый итальянский порноактёр Рокко Сиффреди приглашал к себе в студию в Америку. Сняться не с ним, но спина к спине, в окружении 20 или 30 амазонок», — вспомнил Дзюба о предожении, от которого он был вынужден отказаться.

Как писал Life.ru, итальянский порноактёр Рокко Сиффреди поддержал российского футболиста Артёма Дзюбу после скандала с утечкой интимного видео в 2020 году и предложил ему работу.

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Напомним, что впервые интимное видео с участием Артёма Дзюбы слили в Сеть в ноябре 2020 года. Позднее он был на время отстранён от выступления за национальную команду. Из-за секс-скандала футболист стал героем мемов, и редкое интервью с тех пор обходится без вопроса о том, как Дзюба и его семья пережили произошедшее. Летом прошлого года в телеграм-каналах появились новые интимные видео с участием футболиста. В ответ на это Дзюба посоветовал всем относиться к ролику поспокойнее.

Оксана Попова
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