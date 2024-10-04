«Спина к спине»: Дзюба рассказал о предложении Сиффреди сняться в итальянском порно

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба стал гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», которое доступно во «Вконтакте». В разговоре с ведущими Дмитрием Журавлёвым и Олесей Иванченко футболист рассказал о предложении итальянского порноактёра Рокко Сиффреди сняться во порно после скандала со сливом интимного видео в 2020 году.

По словам Дзюбы, актёр на полном серьёзе приглашал его стать героем нового порно-фильма. Съёмки должны были происходить в Америке.

«Знаменитый итальянский порноактёр Рокко Сиффреди приглашал к себе в студию в Америку. Сняться не с ним, но спина к спине, в окружении 20 или 30 амазонок», — вспомнил Дзюба о предожении, от которого он был вынужден отказаться.