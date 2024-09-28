«Он меня сильно обидел»: Дзюба забил первый гол за новый клуб и потроллил Карпина

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил первый гол за новый клуб. Форвард отличился в матче десятого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Акрон» одержал выездную победу со счётом 2:0. Дзюба забил на 32-й минуте. А до него, на 5-й минуте, гол в ворота команды Валерия Карпина отправил нападающий Беншимол из Кабо-Верде.

Артём Дзюба получил приз лучшему игроку матча и по окончании не удержался от колкости в сторону главного тренера сборной Карпина.

«Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду... Слёзы… Всё не зря. Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер. У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел», — сказал Дзюба, добавив, что справедливость всё же есть.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице с 11 очками и в следующем туре примет «Пари НН». «Ростов» идёт восьмым с 12 очками, в 11-м туре дончане отправятся в гости к «Спартаку». Обе игры пройдут 5 октября.