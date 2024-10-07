В США обратили внимание на «длинные и бессвязные» выступления Трампа

Выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся длинными и бессвязными, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о признаках старения. Об этом сообщает The New York Times.

«С течением времени его речи стали мрачнее, жёстче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более богохульными и всё больше сосредоточенными на прошлом», — пишет издание.

Отмечается, что Трамп часто блуждает от одной мысли к другой, некоторые из которых остаются незавершёнными или кажутся фантастическими. Компьютерный анализ, проведённый The New York Times, показал, что средняя продолжительность его речей на митингах выросла с 45 минут в 2016 году до 82 минут в настоящее время.