В Британии учительница переспала в машине с учеником и пожаловалась на последствия

В Британии бывшая учительница Эппи Спрунг Доусон, которая в 2013 году была признана виновной в сексуальных отношениях с 17-летним учеником, пожаловалась на жизнь. Так, в эфире радио она сообщила, что «стала жертвой стигматизации». Об этом сообщает The Sun.

Доусон была осуждена за секс с Мэттью Робинсоном, которому обещала помощь с уроками. Их застали на переднем сиденье машины после школьной дискотеки, женщина была раздета ниже пояса.

Суд приговорил её к шести месяцам общественных работ, запретил работать в сфере образования и внес в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Доусон, которой сейчас 38 лет, утверждает, что стала жертвой стигматизации и что её жизнь была разрушена после суда. Она пожаловалась на негативное освещение её истории в СМИ и отметила, что люди, осужденные по её статье, «сталкиваются с самым высоким уровнем стигматизации в обществе».