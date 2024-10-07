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7 октября, 06:02

Жителю Приморья грозит до пяти лет колонии за призывы к экстремизму в Сети

Житель Приморского края был задержан после публичных высказываний экстремистского характера. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, рассказала пресс-служба антитеррористической комиссии Приморья в своём телеграм-канале.

Обращение жителя Приморья после задержания. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

«Василий из города Находка Приморского края в социальной сети призывал подписчиков одного из пабликов унижать сторонников президента РФ Владимира Путина», — сказано в публикации.

Василий обозлился на сторонников президента. Выплеснуть свою злобу он пришёл в комментариях под постом одного из пабликов. Указывается, что в отношении правонарушителя завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети «Интернет»). Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, результаты которого показали, что около 77% жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. При этом одобряют его деятельность 73,6% россиян, поучаствовавших в опросе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Владимир Озеров
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