Жителю Приморья грозит до пяти лет колонии за призывы к экстремизму в Сети

Житель Приморского края был задержан после публичных высказываний экстремистского характера. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, рассказала пресс-служба антитеррористической комиссии Приморья в своём телеграм-канале.

Обращение жителя Приморья после задержания. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

«Василий из города Находка Приморского края в социальной сети призывал подписчиков одного из пабликов унижать сторонников президента РФ Владимира Путина», — сказано в публикации.

Василий обозлился на сторонников президента. Выплеснуть свою злобу он пришёл в комментариях под постом одного из пабликов. Указывается, что в отношении правонарушителя завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети «Интернет»). Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.