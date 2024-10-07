Юристы успокоили водителей с навигаторами после идеи Минтранса запретить устройства за рулём
Юрист Лебедева: Возможные поправки в ПДД не приведут к штрафам за навигатор
Предложенные Минтрансом поправки о запрете за рулём устройств, отвлекающих внимание водителей, не приведут к штрафам за навигатор на телефоне. Об этом журналистам заявила адвокат Екатерина Лебедева.
«За использование в машине навигационных систем наказывать никто не будет», — сказала собеседница РБК.
По словам юриста, применение смартфонов должно соответствовать обязательным условиям. А адвокат Аминат Гетажеева отметила, что планируемые изменения носят «косметический характер», и никаких тотальных штрафов за навигатор и в принципе устройства в автомобиле не введут.
Ранее СМИ писали, что уже с 1 марта камеры на российских дорогах начнут проверять автомобилистов на наличие полиса ОСАГО. В рамках эксперимента, который продлится год, водители без страховки начнут получать предупреждения через портал «Госуслуги». Штрафы пока выписывать не будут.
Life.ru