Юристы успокоили водителей с навигаторами после идеи Минтранса запретить устройства за рулём

Предложенные Минтрансом поправки о запрете за рулём устройств, отвлекающих внимание водителей, не приведут к штрафам за навигатор на телефоне. Об этом журналистам заявила адвокат Екатерина Лебедева.

«За использование в машине навигационных систем наказывать никто не будет», — сказала собеседница РБК.

По словам юриста, применение смартфонов должно соответствовать обязательным условиям. А адвокат Аминат Гетажеева отметила, что планируемые изменения носят «косметический характер», и никаких тотальных штрафов за навигатор и в принципе устройства в автомобиле не введут.