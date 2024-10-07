«Оперативно глушат»: Российский дроновод рассказал об особенности Курской области

Украинская армия в рамках в Курской области использует более мощные средства РЭБ, в отличие от подразделений на Очеретинском участке фронта в ДНР. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора БПЛА с позывным Метис.

«Здесь всё немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там всё лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — пояснил военнослужащий.