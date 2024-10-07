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Регион
7 октября, 06:53

«Оперативно глушат»: Российский дроновод рассказал об особенности Курской области

Боец Метис: Лесистый рельеф Курской области затрудняет работу БПЛА

Украинская армия в рамках в Курской области использует более мощные средства РЭБ, в отличие от подразделений на Очеретинском участке фронта в ДНР. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора БПЛА с позывным Метис.

«Здесь всё немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там всё лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — пояснил военнослужащий.

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Трудностей добавляет и места, в которых украинские Вооружённые силы предпочитают размещать технику. По словам одного из бойцов спецназа «Ахмат» боевики ВСУ ставят оружие как среди жилых построек, так и в лесополосах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Владимир Озеров
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