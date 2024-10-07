Госдума и Минфин обсудят новые программы ипотеки

В период осенней сессии Госдума совместно с экспертами и представителями Минфина будет рассматривать инициативы по новым программам ипотеки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнём обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», — утверждает Аксаков.

С его слов, в первую очередь потенциальные программы коснутся тех, кто трудится на передовых высокотехнологичных производствах. Кроме того, есть предложения по строительной ипотеке в регионах, которые планируется застраивать как в жилом и инфраструктурном, так и в промышленном планах. По итогам обсуждения и рассмотрения вопросов бюджета на трёхлетку будут определены точные даты, когда появятся новые программы.

Он отметил, что в России существует нехватка кадров, к примеру, в сфере IT. Чтобы айтишников привлечь, их надо стимулировать в том числе и с помощью жилья. Это могут быть точечные предложения, которые не будут носить массовый характер, подчеркнул Аксаков.

«Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики», — подытожил он.