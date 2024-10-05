В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку для студентов
Депутат Парфёнов предложил запустить в России льготную ипотеку для студентов
В Госдуме предложили запустить ипотеку для студентов на льготных условиях. Соответствующую инициативу в Минфин направил депутат от КПРФ Денис Парфёнов.
По его словам, многие молодые россиян сейчас не могут позволить себе купить жильё из-за высоких ставок по ипотеке и первоначального взноса в размере 30%. В связи с этим пары откладывают рождение детей.
«Отложенный демографический эффект от роста ключевой ставки и стоимости ипотечных кредитов может быть весьма существенным и даже опасным для национальных интересов. В связи с этим прошу о возможности расширения целевых ипотечных программ», — приводит URA.ru слова Парфёнова.
Напомним, что с 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки, которая позволяла взять кредит на жильё под 8% годовых. Её ввели в апреле 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы, но теперь ставки выросли больше, чем в два раза. При этом до 2030 года в стране действует семейная ипотека со ставкой 6% годовых. Кроме того, ожидается запуск четырёх новых ипотечных программ на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки.
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