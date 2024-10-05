В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку для студентов

В Госдуме предложили запустить ипотеку для студентов на льготных условиях. Соответствующую инициативу в Минфин направил депутат от КПРФ Денис Парфёнов.

По его словам, многие молодые россиян сейчас не могут позволить себе купить жильё из-за высоких ставок по ипотеке и первоначального взноса в размере 30%. В связи с этим пары откладывают рождение детей.