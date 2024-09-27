Стало известно, как один россиянин смог взять сразу 26 льготных ипотек

Житель России, у которого Счётная палата в ходе аудита выявила 26 льготных ипотек, не является нарушителем. Мужчина успел взять кредит на покупку жилья до того, как было введено ограничение по количеству таких займов на одного человека, пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Если льготные ипотеки оформлялись до 23 декабря 2023 года, то никаких злоупотреблений в таком их количестве нет, поскольку изначально в программах льготного кредитования не было ограничений по тому, сколько может оформить один человек»», — рассказала она в беседе с Инфо24.

Эксперт отметила, что единственным ограничением при взятии такого числа льготных ипотек мог стать уровень дохода заёмщика. Иногда люди шли на хитрость и привлекали так называемых «доноров» для оформления сделки с банком. После 23 декабря 2023 года эту возможность убрали. С этого времени один человек мог взять только одну льготную ипотеку, причём вне зависимости от того, кем он был в прошлых кредитных договорах — например, созаёмщиком или поручителем.