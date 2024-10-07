В Москве стартовал отопительный сезон. Первыми тепло начали получать школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания. После этого подключат промышленные предприятия. Процесс подачи отопления может занять до пяти дней. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», — приводятся слова Бирюкова на сайте мэра и правительства столицы.

Он подчеркнул, что все системы и тепловые сети полностью готовы к началу отопительного сезона. Однако если у вас дома холодно, следует обратиться в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53 или на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК» по телефону: +7 495 539-59-59. Также о проблеме можно заявить в управляющую компанию.