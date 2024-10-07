В Москве стартовал отопительный сезон
В Москве стартовал отопительный сезон. Первыми тепло начали получать школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания. После этого подключат промышленные предприятия. Процесс подачи отопления может занять до пяти дней. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», — приводятся слова Бирюкова на сайте мэра и правительства столицы.
Он подчеркнул, что все системы и тепловые сети полностью готовы к началу отопительного сезона. Однако если у вас дома холодно, следует обратиться в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53 или на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК» по телефону: +7 495 539-59-59. Также о проблеме можно заявить в управляющую компанию.
А ранее Life.ru рассказывал, какая погода будет в октябре в Москве и других городах. Так, центральная часть России всё ещё остаётся под властью бархатной осени. В Москву уже пришло плавное снижение температуры воздуха. В середине октября похолодает до +13 °C, а вот уже к концу месяца стоит ждать +6...+7 °C. Ожидается, что солнце будет ясно светить 16, 19 и 22 октября, а малооблачную погоду стоит ждать 1, 2, 5, 7, 14–15, 20 и 23 октября.