Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 08:59

Песков: Новый посол в США будет назначен, дипотношения остаются прежними

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дипломатические отношения России с США остаются на прежнем уровне, Москва назначит нового посла взамен покинувшего пост Анатолия Антонова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Посол будет своевременно назначен», — сказал собеседник ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в графике президента Владимира Путина пока нет встречи с Антоновым. Тем не менее, отметил Песков, любой посол России может обращаться непосредственно к главе государства по поводу своих предложений и инициатив.

«Величайшая трагедия»: Бывший сотрудник ЦРУ высказался об отставке посла Антонова
«Величайшая трагедия»: Бывший сотрудник ЦРУ высказался об отставке посла Антонова

Напомним, Анатолий Антонов более 30 лет работал в системе МИД — в центральном аппарате и за рубежом. В конце 2016-го был назначен заместителем министра иностранных дел. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка. Пятого октября Анатолий Антонов покинул пост, он уже вернулся на Родину.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров