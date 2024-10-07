Песков: Новый посол в США будет назначен, дипотношения остаются прежними

Дипломатические отношения России с США остаются на прежнем уровне, Москва назначит нового посла взамен покинувшего пост Анатолия Антонова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Посол будет своевременно назначен», — сказал собеседник ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в графике президента Владимира Путина пока нет встречи с Антоновым. Тем не менее, отметил Песков, любой посол России может обращаться непосредственно к главе государства по поводу своих предложений и инициатив.