Песков: Новый посол в США будет назначен, дипотношения остаются прежними
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Дипломатические отношения России с США остаются на прежнем уровне, Москва назначит нового посла взамен покинувшего пост Анатолия Антонова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Посол будет своевременно назначен», — сказал собеседник ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что в графике президента Владимира Путина пока нет встречи с Антоновым. Тем не менее, отметил Песков, любой посол России может обращаться непосредственно к главе государства по поводу своих предложений и инициатив.
Напомним, Анатолий Антонов более 30 лет работал в системе МИД — в центральном аппарате и за рубежом. В конце 2016-го был назначен заместителем министра иностранных дел. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка. Пятого октября Анатолий Антонов покинул пост, он уже вернулся на Родину.