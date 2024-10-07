Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 09:18

В Приморье задержаны три иностранца, пересёкшие границу для сбора диких растений

В Приморском крае пограничники задержали трёх иностранных граждан, которые незаконно пересекли границу России для сбора растений. Об этом сообщили в региональном пограничном УФСБ России.

«В лесистой местности Хасанского района пограничным нарядом задержана группа иностранных граждан, незаконно пересёкших государственную границу России. Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории России», — говорится в сообщении.

Иностранцев заключили под стражу. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы, на них завели дело по части 3 статьи 322 УК «Незаконное пересечение Государственной границы России». По словам нарушителей, они пробрались в РФ, чтобы собрать дикорастущие растения.

Два военных разведчика Украины проникли из Литвы в Россию для похищения ребёнка коллеги
Два военных разведчика Украины проникли из Литвы в Россию для похищения ребёнка коллеги

Ранее Life.ru сообщал, о том как сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих россиянок. Женщины около года передавали украинским военным разведчикам данные об объектах российских Вооружённых сил. Сейчас обе преступницы находятся в СИЗО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров