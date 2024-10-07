В Приморье задержаны три иностранца, пересёкшие границу для сбора диких растений

В Приморском крае пограничники задержали трёх иностранных граждан, которые незаконно пересекли границу России для сбора растений. Об этом сообщили в региональном пограничном УФСБ России.

«В лесистой местности Хасанского района пограничным нарядом задержана группа иностранных граждан, незаконно пересёкших государственную границу России. Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории России», — говорится в сообщении.

Иностранцев заключили под стражу. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы, на них завели дело по части 3 статьи 322 УК «Незаконное пересечение Государственной границы России». По словам нарушителей, они пробрались в РФ, чтобы собрать дикорастущие растения.