Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Известного кардиохирурга, заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова Минздрава России Рената Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище.

«Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин», — говорится в сообщении в телеграм-канале полпредства Татарстана.

Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам

Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам

Напомним, известный кардиохирург Ренат Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет. Он стал известен после того, как в 1996 году провёл сложную операцию на сердце президенту Борису Ельцину. После вмешательства медика политик смог выдвинуться на второй срок.