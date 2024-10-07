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7 октября, 08:56

Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Ренат Акчурин. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов

Ренат Акчурин. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов

Известного кардиохирурга, заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова Минздрава России Рената Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище.

«Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин», — говорится в сообщении в телеграм-канале полпредства Татарстана.

Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам
Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам

Напомним, известный кардиохирург Ренат Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет. Он стал известен после того, как в 1996 году провёл сложную операцию на сердце президенту Борису Ельцину. После вмешательства медика политик смог выдвинуться на второй срок.

Александра Вишнякова
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