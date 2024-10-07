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7 октября, 10:12

Украинский агент раскрыл цену уничтожения самолётов на базе ВКС в Приморье

Агенту Киева пообещали 12 млн рублей за уничтожение самолётов ВКС в Приморье

Преступникам, планировавшим диверсию в Приморском крае, обещали 12 миллионов рублей за уничтожение двух самолётов ВКС РФ на местной военной базе ВКС РФ. Об этом сообщил завербованный украинскими спецслужбами агент на допросе ФСБ РФ.

Задержание агентов украинских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ России

«От некоего пользователя, который записан в Telegram как «Тони Кэш», поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём, за что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей», — сказал задержанный.

В январе прошлого года были задержаны 13 человек, которые были причастны к поджогам объектов на территории нашей страны. Недавно Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор участникам преступной группировки. Их обвиняют в диверсиях путём поджогов железнодорожных объектов по заданию украинских спецслужб, а также подготовке теракта на авиабазе ВКС в Приморском крае. Против них были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 281 (диверсия) УК РФ.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Borka Kiss

Александра Мышляева
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