Могут дать шанс: Россиянам рассказали, как вести себя при отказе на собеседовании

Поиск работы не всегда может проходить гладко. Бывает так, что после собеседования приходит отказ, но это не повод отчаиваться и сразу опускать руки. В таком случае можно попросить дополнительное тестовое задание, наглядно показав работодателю свои навыки и знания. Такой совет дал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT.

Он напомнил, что в мире рекрутмента есть две формы для отказа: это письменная и устная, например, во время звонка. Не стоит бояться просить получить обратную связь от работодателя и интересоваться о дополнительных возможностях. Например, кроме тестового задания можно также спросить о других вакансиях в компании. Это продемонстрирует заинтересованность в работе соискателя и увеличит шансы получить заветное «да».

«Помните, что отказ на собеседовании не означает, что кандидат — слабый специалист, некомпетентен в каком-то вопросе или не востребован на рынке труда. Всегда есть какая-то причина, которая влияет на решение работодателя, и необязательно дело в самом кандидате. Принимайте обратную связь, исправляйте ошибки прошлых собеседований, не останавливайтесь в поиске работы, и ваше место обязательно найдётся», — заключил эксперт.