Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 10:24

Могут дать шанс: Россиянам рассказали, как вести себя при отказе на собеседовании

Эксперт Семеренко: При отказе на собеседовании стоит попросить тестовое задание

Поиск работы не всегда может проходить гладко. Бывает так, что после собеседования приходит отказ, но это не повод отчаиваться и сразу опускать руки. В таком случае можно попросить дополнительное тестовое задание, наглядно показав работодателю свои навыки и знания. Такой совет дал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT.

Он напомнил, что в мире рекрутмента есть две формы для отказа: это письменная и устная, например, во время звонка. Не стоит бояться просить получить обратную связь от работодателя и интересоваться о дополнительных возможностях. Например, кроме тестового задания можно также спросить о других вакансиях в компании. Это продемонстрирует заинтересованность в работе соискателя и увеличит шансы получить заветное «да».

«Помните, что отказ на собеседовании не означает, что кандидат — слабый специалист, некомпетентен в каком-то вопросе или не востребован на рынке труда. Всегда есть какая-то причина, которая влияет на решение работодателя, и необязательно дело в самом кандидате. Принимайте обратную связь, исправляйте ошибки прошлых собеседований, не останавливайтесь в поиске работы, и ваше место обязательно найдётся», — заключил эксперт.

Стало известно, какие компании больше внимания уделяют внешнему виду на собеседовании
Стало известно, какие компании больше внимания уделяют внешнему виду на собеседовании

Ранее стало известно, какие вопросы на собеседовании злят россиян больше всего. Наиболее неуместными при трудоустройстве считаются вопросы о знаках зодиака, зачем вообще нужна работа, и какое желание загадали бы золотой рыбке. Также соискатели недовольны вопросами о семейном положении и количестве детей, когда делают замечания внешнему виду и спрашивают: «Почему мы должны взять именно вас?».

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров